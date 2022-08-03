Ранэвэйс
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Ранэвэйс

Ранэвэйс (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.02010, The Runaways
Драма, Музыка102 мин18+

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О фильме

Байопик о легендарной американской рокерше Джоан Джетт. Фильм затрагивает карьеру и жизнь певицы в 1970-е годы, когда она была солисткой девчачьей рок-группы «The Runaways».

Страна
США
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ранэвэйс»