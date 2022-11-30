Радиус (фильм, 2017) смотреть онлайн

Очнувшись после автомобильной аварии, Лиам не может ничего вспомнить. Он пытается найти помощь, но на его пути встречаются лишь мертвые тела. Первая догадка - вирус, распространяющийся по воздуху. Но скоро парень узнает ужасную правду - любой, кто находится от него в радиусе 15 метров, немедленно умирает.

