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Радиус (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.22017, Radius
Ужасы, Фантастика88 мин18+

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О фильме

Очнувшись после автомобильной аварии, Лиам не может ничего вспомнить. Он пытается найти помощь, но на его пути встречаются лишь мертвые тела. Первая догадка - вирус, распространяющийся по воздуху. Но скоро парень узнает ужасную правду - любой, кто находится от него в радиусе 15 метров, немедленно умирает.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Радиус»