Радиус (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.22017, Radius
Ужасы, Фантастика88 мин18+
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О фильме
Очнувшись после автомобильной аварии, Лиам не может ничего вспомнить. Он пытается найти помощь, но на его пути встречаются лишь мертвые тела. Первая догадка - вирус, распространяющийся по воздуху. Но скоро парень узнает ужасную правду - любой, кто находится от него в радиусе 15 метров, немедленно умирает.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КЛРежиссёр
Кэролайн
Лабреш
- СЛРежиссёр
Стив
Леонард
- Актёр
Диего
Клаттенхофф
- ШСАктриса
Шарлотта
Салливан
- БДАктёр
Бретт
Донахью
- БСАктёр
Брэдли
Савацки
- АдАктриса
Андреа
дель Кампо
- КСАктриса
Кристен
Савацки
- ДФАктёр
Даррен
Фелбел
- ДДАктёр
Джеймс
Дархэм
- НДАктёр
Назарий
Демкович
- ШГАктриса
Шеннон
Гайл
- КЛСценарист
Кэролайн
Лабреш
- СЛСценарист
Стив
Леонард
- ЭЖПродюсер
Энн-Мари
Желина
- ЖДПродюсер
Жиль
Даус
- МХХудожник
Мэтт
Холм
- СЛМонтажёр
Стив
Леонард
- СВОператор
Саймон
Вильнёв
- БШКомпозитор
Бенуа
Шаре