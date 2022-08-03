Рабство (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.52007, Trade
Триллер, Драма114 мин18+
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О фильме
Похищенная в секс-рабство сестра, противостояние группе международных преступников-сутенеров, в такой ситуации оказывается герой фильма - Хорхе. Юноша решает бросить вызов обстоятельствам, но он оказывается не одинок в своем горе, на помощь ему приходит полицейский Рэй, у которого подобным же образом украли молодую дочь. Вместе они пытаются противостоять преступному бизнесу и вызволить девушек из страшного и порочного плена.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- МКРежиссёр
Марко
Кройцпайнтнер
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- СРАктёр
Сесар
Рамос
- АБАктриса
Алиция
Бахледа
- ПГАктриса
Паулина
Гайтан
- МПАктёр
Марко
Перес
- ЛЭАктриса
Линда
Эмонд
- ЗУАктёр
Зак
Уорд
- Актриса
Кейт
дель Кастильо
- ТРАктёр
Тим
Рейд
- Актёр
Павел
Лычников
- ХРСценарист
Хосе
Ривера
- ПЛСценарист
Питер
Ландесман
- Продюсер
Роланд
Эммерих
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- ЛЭКомпозитор
Леонардо
Эйблум
- ХЛКомпозитор
Хакобо
Либерман