Рабство (фильм, 2007) смотреть онлайн

Похищенная в секс-рабство сестра, противостояние группе международных преступников-сутенеров, в такой ситуации оказывается герой фильма - Хорхе. Юноша решает бросить вызов обстоятельствам, но он оказывается не одинок в своем горе, на помощь ему приходит полицейский Рэй, у которого подобным же образом украли молодую дочь. Вместе они пытаются противостоять преступному бизнесу и вызволить девушек из страшного и порочного плена.

