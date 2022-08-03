Рабство
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Рабство

Рабство (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.52007, Trade
Триллер, Драма114 мин18+

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О фильме

Похищенная в секс-рабство сестра, противостояние группе международных преступников-сутенеров, в такой ситуации оказывается герой фильма - Хорхе. Юноша решает бросить вызов обстоятельствам, но он оказывается не одинок в своем горе, на помощь ему приходит полицейский Рэй, у которого подобным же образом украли молодую дочь. Вместе они пытаются противостоять преступному бизнесу и вызволить девушек из страшного и порочного плена.

Страна
США, Мексика, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb