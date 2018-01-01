Wink
Фильмы
Работорговля
Актёры и съёмочная группа фильма «Работорговля»

Режиссёры

Экачай Уэкронгтам

Ekachai Uekrongtham
Режиссёр

Актёры

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрNick Cassidy
Тони Джа

Tony Jaa
АктёрTony Vitayakul
Майкл Джей Уайт

Michael Jai White
АктёрReed
Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрViktor Dragovic
Селина Джейд

Celina Jade
Актриса
Питер Уэллер

Peter Weller
АктёрCostello
Мэттью Джеймс Райдер

Matthew James Ryder
Актёр
Сахаяк Бунтханакит

Sahajak Boonthanakit
АктёрKong
Майк Допуд

Mike Dopud
АктёрGoran Dragovic
Лео Рано

Leo Rano
АктёрJanko Dragovic

Сценаристы

Стивен Элдер

Steven Elder
Сценарист
Габриэль Доурик

Gabriel Dowrick
Сценарист
Джон Хайамс

John Hyams
Сценарист
Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Сценарист

Продюсеры

Крэйг Баумгартен

Craig Baumgarten
Продюсер
Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Продюсер
Шолом Гельт

Sholom Gelt
Продюсер

Операторы

Бен Нотт

Ben Nott
Оператор

Композиторы

Якоб Грот

Jacob Groth
Композитор