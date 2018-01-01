Пятница (фильм, 1995) смотреть онлайн

Крэйг и Смоки — два приятеля, любящих посидеть вечерком на пороге своего дома, выпить, покурить, поглазеть на улицу.



Но сегодня у них возникла одна проблема: взяв на продажу порцию «травки», они не удержались и раскурили ее сами. Но за удовольствие надо платить — к 10 часам вечера им необходимого раздобыть 200 долларов, чтобы отдать их наркодилеру.



