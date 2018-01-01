Пятница (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Friday
Драма, Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Крэйг и Смоки — два приятеля, любящих посидеть вечерком на пороге своего дома, выпить, покурить, поглазеть на улицу.
Но сегодня у них возникла одна проблема: взяв на продажу порцию «травки», они не удержались и раскурили ее сами. Но за удовольствие надо платить — к 10 часам вечера им необходимого раздобыть 200 долларов, чтобы отдать их наркодилеру.
Пятница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Ф.
Гэри Грей
- ДПАктёр
Ди-Джей
Пух
- Актриса
Ниа
Лонг
- АМАктриса
Анна
Мария Хорсфорд
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- ФЛАктёр
Фэйзон
Лав
- ПДАктриса
Пола
Джей Паркер
- КТАктёр
Крис
Такер
- Актёр
Айс
Кьюб
- ДУАктёр
Джон
Уизерспун
- Сценарист
Айс
Кьюб
- ДПСценарист
Ди-Джей
Пух
- ПШПродюсер
Патриция
Шарбоннэ
- ХЭПродюсер
Хелена
Эчегойен
- Продюсер
Айс
Кьюб
- ШБХудожник
Шон
Бартон
- ДКМонтажёр
Джон
Картер
- ФФКомпозитор
Фрэнк
Фицпатрик
- ЧВКомпозитор
Чак
Вайлд
- СФКомпозитор
Саймон
Франглен