Пятница 13-е
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Пятница 13-е

Пятница 13-е (фильм, 1980) смотреть онлайн

7.61980, Friday the 13th
Ужасы, Детективы91 мин18+

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Сюжет

Их предупреждали… Их прокляли… В пятницу, 13-ого… их уже ничего не спасет… Уютный лагерь «Хрустальное озеро» вновь открывается! Вожатые ожидают летнюю смену, приготовив для юных гостей увлекательные мероприятия и забавные игры. Правда, появилась новая игра, о которой вожатые еще не знают: она будет пользоваться большой популярностью в этом сезоне. Игра называется — «Убей вожатого!».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятница 13-е»

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