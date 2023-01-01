Пятница 13-е (фильм, 1980) смотреть онлайн

Сюжет

Их предупреждали… Их прокляли… В пятницу, 13-ого… их уже ничего не спасет… Уютный лагерь «Хрустальное озеро» вновь открывается! Вожатые ожидают летнюю смену, приготовив для юных гостей увлекательные мероприятия и забавные игры. Правда, появилась новая игра, о которой вожатые еще не знают: она будет пользоваться большой популярностью в этом сезоне. Игра называется — «Убей вожатого!».



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