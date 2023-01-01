Пятница 13-е (фильм, 1980) смотреть онлайн
7.61980, Friday the 13th
Ужасы, Детективы91 мин18+
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Сюжет
Их предупреждали… Их прокляли… В пятницу, 13-ого… их уже ничего не спасет… Уютный лагерь «Хрустальное озеро» вновь открывается! Вожатые ожидают летнюю смену, приготовив для юных гостей увлекательные мероприятия и забавные игры. Правда, появилась новая игра, о которой вожатые еще не знают: она будет пользоваться большой популярностью в этом сезоне. Игра называется — «Убей вожатого!».
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ШСРежиссёр
Шон
С. Каннингэм
- ЭКАктриса
Эдриенн
Кинг
- БПАктриса
Бетси
Палмер
- ДТАктриса
Джаннин
Тейлор
- РМАктриса
Робби
Морган
- Актёр
Кевин
Бейкон
- ГКАктёр
Гарри
Кросби
- ЛБАктриса
Лори
Бартрам
- МНАктёр
Марк
Нельсон
- ПБАктёр
Питер
Брауэр
- РЭАктёр
Рекс
Эверхарт
- ВМСценарист
Виктор
Миллер
- РКСценарист
Рон
Кёрц
- ШСПродюсер
Шон
С. Каннингэм
- СМПродюсер
Стив
Майнер
- БФМонтажёр
Билл
Фреда
- БАОператор
Бэрри
Абрамс
- ГМКомпозитор
Гарри
Манфредини