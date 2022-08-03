Пятьдесят оттенков свободы (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Романтическая драма Джеймса Фоули «Пятьдесят оттенков свободы» — фильм, который завершает историю о сложных отношениях Анастейши и миллиардера Кристиана Грея.
Ана и Кристиан наконец женятся и начинают новую — совместную — главу в жизни: путешествия, роскошный дом, сексуальные эксперименты — все выглядит так, будто сказка продолжается. Но привычка Грея контролировать все вокруг никуда не исчезла. Ана пытается отстаивать собственные границы, учась быть не только женой, но и самостоятельной женщиной. Идиллию нарушает появление Джека Хайда — бывшего начальника девушки, который жаждет мести и обвиняет Кристиана в разрушении своей карьеры.
Это картина о доверии, ревности, страсти и о том, что свобода в отношениях — не подарок, а выбор, который нужно делать каждый день. Если вы следите за историей Аны и Кристиана с первой части, смотреть фильм «Пятьдесят оттенков свободы» стоит хотя бы для того, чтобы поставить в ней точку.
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джеймс
Фоули
- Актриса
Дакота
Джонсон
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- ЭДАктёр
Эрик
Джонсон
- ЭМАктриса
Элоиза
Мамфорд
- РОАктриса
Рита
Ора
- ЛГАктёр
Люк
Граймс
- ВРАктёр
Виктор
Расук
- Актёр
Макс
Мартини
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- НЛСценарист
Ниал
Леонард
- ЭДСценарист
Э.Л.
Джеймс
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ЭДПродюсер
Э.Л.
Джеймс
- МВПродюсер
Маркус
Вишиди
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман