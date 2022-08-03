Пятьдесят оттенков свободы (фильм, 2018) смотреть онлайн

Романтическая драма Джеймса Фоули «Пятьдесят оттенков свободы» — фильм, который завершает историю о сложных отношениях Анастейши и миллиардера Кристиана Грея.



Ана и Кристиан наконец женятся и начинают новую — совместную — главу в жизни: путешествия, роскошный дом, сексуальные эксперименты — все выглядит так, будто сказка продолжается. Но привычка Грея контролировать все вокруг никуда не исчезла. Ана пытается отстаивать собственные границы, учась быть не только женой, но и самостоятельной женщиной. Идиллию нарушает появление Джека Хайда — бывшего начальника девушки, который жаждет мести и обвиняет Кристиана в разрушении своей карьеры.



Это картина о доверии, ревности, страсти и о том, что свобода в отношениях — не подарок, а выбор, который нужно делать каждый день. Если вы следите за историей Аны и Кристиана с первой части, смотреть фильм «Пятьдесят оттенков свободы» стоит хотя бы для того, чтобы поставить в ней точку.

