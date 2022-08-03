Пятьдесят оттенков свободы
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Пятьдесят оттенков свободы

Пятьдесят оттенков свободы (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Fifty Shades Freed
Триллер, Детектив101 мин18+

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О фильме

Романтическая драма Джеймса Фоули «Пятьдесят оттенков свободы» — фильм, который завершает историю о сложных отношениях Анастейши и миллиардера Кристиана Грея.

Ана и Кристиан наконец женятся и начинают новую — совместную — главу в жизни: путешествия, роскошный дом, сексуальные эксперименты — все выглядит так, будто сказка продолжается. Но привычка Грея контролировать все вокруг никуда не исчезла. Ана пытается отстаивать собственные границы, учась быть не только женой, но и самостоятельной женщиной. Идиллию нарушает появление Джека Хайда — бывшего начальника девушки, который жаждет мести и обвиняет Кристиана в разрушении своей карьеры.

Это картина о доверии, ревности, страсти и о том, что свобода в отношениях — не подарок, а выбор, который нужно делать каждый день. Если вы следите за историей Аны и Кристиана с первой части, смотреть фильм «Пятьдесят оттенков свободы» стоит хотя бы для того, чтобы поставить в ней точку.

Страна
Китай, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятьдесят оттенков свободы»