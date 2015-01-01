Пятьдесят оттенков серого (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Первая часть популярной трилогии по мировому бестселлеру писательницы Э. Л. Джеймс с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях. Изучающая английскую литературу Анастейша Стил по просьбе приболевшей соседки по комнате подменяет ее на интервью для студенческой газеты с бизнесменом Кристианом Греем – меценатом заведения, в котором учатся девушки, и просто завидным женихом. Интервью проходит из рук вон плохо. Но что-то в скромной студентке цепляет влиятельного богача. Между ними завязываются близкие отношения. Но Анастейшу терзает ощущение недосказанности. Девушка просит Кристиана открыться ей. В ответ на эту просьбу миллиардер распахивает перед ней двери в тайную комнату своего пентхауса, предназначенную для БДСМ-игр.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
- СТРежиссёр
Сэм
Тейлор-Джонсон
- ДДАктриса
Дакота
Джонсон
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- ЭМАктриса
Элоиза
Мамфорд
- ВРАктёр
Виктор
Расук
- ЛГАктёр
Люк
Граймс
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- РОАктриса
Рита
Ора
- Актёр
Макс
Мартини
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- КМСценарист
Келли
Марсел
- ЭДСценарист
Э.Л.
Джеймс
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ЭДПродюсер
Э.Л.
Джеймс
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловь�ева
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- МДХудожник
Майкл
Динер
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- Ш�МОператор
Шеймас
МакГарви
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман