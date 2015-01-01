Пятьдесят оттенков серого
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Пятьдесят оттенков серого

Пятьдесят оттенков серого (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Fifty Shades of Grey
Мелодрамы120 мин18+

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Сюжет

Первая часть популярной трилогии по мировому бестселлеру писательницы Э. Л. Джеймс с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях. Изучающая английскую литературу Анастейша Стил по просьбе приболевшей соседки по комнате подменяет ее на интервью для студенческой газеты с бизнесменом Кристианом Греем – меценатом заведения, в котором учатся девушки, и просто завидным женихом. Интервью проходит из рук вон плохо. Но что-то в скромной студентке цепляет влиятельного богача. Между ними завязываются близкие отношения. Но Анастейшу терзает ощущение недосказанности. Девушка просит Кристиана открыться ей. В ответ на эту просьбу миллиардер распахивает перед ней двери в тайную комнату своего пентхауса, предназначенную для БДСМ-игр.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятьдесят оттенков серого»

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