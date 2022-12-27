Пять препятствий (фильм, 2003) смотреть онлайн

В 1967 году Йорген Лет снял короткометражный фильм «Совершенный человек». В 2000 году Ларс фон Триер предложил ему снять вместе пять римейков этой картины. Каждый раз Триер ставил перед Летом препятствия, заставляя того переосмысливать сюжет и характеры персонажей оригинального фильма.

