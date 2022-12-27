Пять препятствий
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Пять препятствий

Пять препятствий (фильм, 2003) смотреть онлайн

6.72003, De fem benspænd
Документальный87 мин18+

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О фильме

В 1967 году Йорген Лет снял короткометражный фильм «Совершенный человек». В 2000 году Ларс фон Триер предложил ему снять вместе пять римейков этой картины. Каждый раз Триер ставил перед Летом препятствия, заставляя того переосмысливать сюжет и характеры персонажей оригинального фильма.

Страна
Дания, Бельгия, Франция, Швейцария
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пять препятствий»