Пять препятствий (фильм, 2003) смотреть онлайн
6.72003, De fem benspænd
Документальный87 мин18+
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О фильме
В 1967 году Йорген Лет снял короткометражный фильм «Совершенный человек». В 2000 году Ларс фон Триер предложил ему снять вместе пять римейков этой картины. Каждый раз Триер ставил перед Летом препятствия, заставляя того переосмысливать сюжет и характеры персонажей оригинального фильма.
СтранаДания, Бельгия, Франция, Швейцария
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЙЛРежиссёр
Йорген
Лет
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- КНАктёр
Клаус
Ниссен
- МААктриса
Майкен
Альгрен Нильсен
- ДЭАктёр
Дэниэл
Эрнандез Родригез
- ЖААктриса
Жаклин
Аренал
- ВРАктриса
Вивиан
Роза
- ЙЛАктёр
Йорген
Лет
- ПБАктёр
Патрик
Бошо
- АВАктриса
Александра
Вандернот
- МДАктриса
Мари
Дежайер
- ППАктёр
Паскаль
Перез
- АЛСценарист
Асгер
Лет
- ЙЛСценарист
Йорген
Лет
- СДСценарист
Софи
Дестин
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- МКПродюсер
Марианн
Кристенсен
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- КСМонтажёр
Камилла
Скаусен