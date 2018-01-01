Актёры и съёмочная группа фильма «Пять кукол для августовской луны»

WinkФильмыПять кукол для августовской луныАктёры и съёмочная группа фильма «Пять кукол для августовской луны»
Режиссёры
Актёры
АктёрProfessore Fritz Farrell / Professor Gerry Farrell
Уильям БергерWilliam Berger
АктрисаTrudy Farrell (в титрах: Ira Furstenberg)
Айра фон ФюрстенбергIra von Fürstenberg
АктрисаMarie Chaney
Эдвиж ФенекEdwige Fenech
АктёрJack Davidson
Ховард РоссHoward Ross
АктрисаPeggy Davidson (в титрах: Helena Ronée)
Хелена РониHelena Ronee
АктёрGeorge Stark (в титрах: Teodoro Corrá)
Теодоро КорраTeodoro Corrà
АктрисаIsabel (в титрах: Justine Gall)
Эли ГаллеаниEly Galleani
АктрисаJill Stark
Эдит МелониEdith Meloni
АктёрJacques / Charles
Мауро БоскоMauro Bosco
АктёрNick Chaney