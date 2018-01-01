Wink
Пять кукол для августовской луны
Актёры и съёмочная группа фильма «Пять кукол для августовской луны»

Режиссёры

Марио Бава

Mario Bava
Режиссёр

Актёры

Уильям Бергер

William Berger
АктёрProfessore Fritz Farrell / Professor Gerry Farrell
Айра фон Фюрстенберг

Ira von Fürstenberg
АктрисаTrudy Farrell (в титрах: Ira Furstenberg)
Эдвиж Фенек

Edwige Fenech
АктрисаMarie Chaney
Ховард Росс

Howard Ross
АктёрJack Davidson
Хелена Рони

Helena Ronee
АктрисаPeggy Davidson (в титрах: Helena Ronée)
Теодоро Корра

Teodoro Corrà
АктёрGeorge Stark (в титрах: Teodoro Corrá)
Эли Галлеани

Ely Galleani
АктрисаIsabel (в титрах: Justine Gall)
Эдит Мелони

Edith Meloni
АктрисаJill Stark
Мауро Боско

Mauro Bosco
АктёрJacques / Charles
Морис Поли

Maurice Poli
АктёрNick Chaney

Сценаристы

Марио Бава

Mario Bava
Сценарист
Марио Ди Нардо

Mario di Nardo
Сценарист
Агата Кристи

Agatha Christie
Сценарист

Продюсеры

Айра фон Фюрстенберг

Ira von Fürstenberg
Продюсер

Монтажёры

Марио Бава

Mario Bava
Монтажёр

Операторы

Марио Бава

Mario Bava
Оператор

Композиторы

Пьеро Умилиани

Piero Umiliani
Композитор