Пять кукол для августовской луны (фильм, 1970) смотреть онлайн

Попавшую на загадочный остров молодую красавицу спасает группа людей, проживающих в ультрасовременном особняке. Центр притяжения всей группы — выдающийся ученый, доктор Фаррелл, изобретатель нового химического вещества, которое он планирует представить на конгрессе химиков в Женеве. Остальные обитатели особняка желают купить формулу вещества, но ученый не хочет раскрывать секрет, несмотря на то, что ему предлагают несколько миллионов долларов. И тогда на острове начинает орудовать убийца...

