Пять кукол для августовской луны (фильм, 1970) смотреть онлайн
5.91970, 5 bambole per la luna d'agosto
Ужасы, Криминал77 мин16+
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О фильме
Попавшую на загадочный остров молодую красавицу спасает группа людей, проживающих в ультрасовременном особняке. Центр притяжения всей группы — выдающийся ученый, доктор Фаррелл, изобретатель нового химического вещества, которое он планирует представить на конгрессе химиков в Женеве. Остальные обитатели особняка желают купить формулу вещества, но ученый не хочет раскрывать секрет, несмотря на то, что ему предлагают несколько миллионов долларов. И тогда на острове начинает орудовать убийца...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МБРежиссёр
Марио
Бава
- УБАктёр
Уильям
Бергер
- АфАктриса
Айра
фон Фюрстенберг
- ЭФАктриса
Эдвиж
Фенек
- ХРАктёр
Ховард
Росс
- ХРАктриса
Хелена
Рони
- ТКАктёр
Теодоро
Корра
- ЭГАктриса
Эли
Галлеани
- ЭМАктриса
Эдит
Мелони
- МБАктёр
Мауро
Боско
- МПАктёр
Морис
Поли
- МБСценарист
Марио
Бава
- МДСценарист
Марио
Ди Нардо
- АКСценарист
Агата
Кристи
- АфПродюсер
Айра
фон Фюрстенберг
- МБМонтажёр
Марио
Бава
- МБОператор
Марио
Бава
- ПУКомпозитор
Пьеро
Умилиани