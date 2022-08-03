Пять кукол для августовской луны
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Пять кукол для августовской луны

Пять кукол для августовской луны (фильм, 1970) смотреть онлайн

5.91970, 5 bambole per la luna d'agosto
Ужасы, Криминал77 мин16+

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О фильме

Попавшую на загадочный остров молодую красавицу спасает группа людей, проживающих в ультрасовременном особняке. Центр притяжения всей группы — выдающийся ученый, доктор Фаррелл, изобретатель нового химического вещества, которое он планирует представить на конгрессе химиков в Женеве. Остальные обитатели особняка желают купить формулу вещества, но ученый не хочет раскрывать секрет, несмотря на то, что ему предлагают несколько миллионов долларов. И тогда на острове начинает орудовать убийца...

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пять кукол для августовской луны»