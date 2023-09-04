Путь за мечтой (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документально-игровая картина, в которой рассказ о первом советском серфере пересекается с историей о современных спортсменах, влюбленных в волны. В 1966 году Николай Попов впервые в СССР опробовал доску для серфинга, которую он с друзьями сделал по инструкциям из зарубежных журналов. После первых попыток покататься на волнах в Крыму, он отправился в командировку в США, где обучился тонкостям экзотического спорта. Спустя десятилетия молодые российские серферы ищут новые места для покорения водной стихии. О связи поколений и постоянном стремлении к открытиям расскажет «Путь за мечтой» — фильм смотреть онлайн можно на Wink!

