Биография

Константин Кокорев – режиссер. Родился в 1980 году. Учился в Костроме в военном университете, но предпочел стать профессиональным спортсменом. Мастерски владея искусством катания на доске, овладел киносъемочными навыками. Снимает рекламные ролики, документальное кино. Первый фильм Кокорева – «Пудра» 2010 года. Получасовая лента посвящена сноубордингу и состоит из коротких историй участников действа. Выпущенная в следующем году «Первая волна» снята по заказу Российской федерации серфинга. Снималось кино в лучших серферских локациях – на острове Гаити, во Вьетнаме и Индонезии, на Дальнем Востоке России. Режиссер попытался передать визуальными средствами «...неповторимые впечатления: лавину восторга, море радости, захлестывающие того, кто впервые встал на доску и «оседлал» свою дебютную волну». В 2015 году пришел черед ленты Surf in Siberia. Каждый из эпизодов фильма рассказывает о новой главе путешествий и приключений нашей родины. В 2018 году на экраны вышел полнометражный фильм «Прибой». По отзывам зрителей, пейзажи, попавшие в кадр – прекрасны. Люди же выглядят необязательным дополнением к величественной природе морского берега...