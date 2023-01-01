Путь рыцаря
Wink
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Путь рыцаря
6.62023, A Knight's War
Ужасы, Фэнтези99 мин18+
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Путь рыцаря (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Движимый долгом суровый рыцарь отправляется в потусторонний мир, чтобы спасти Избранную — женщину с огненными волосами. Исторический экшен-хоррор «Путь рыцаря» (2025) приглашает в путешествие, полное колдовства, демонов и смертельных опасностей.

Рыцари Боуди и Уильям — два брата, спешащие на помощь молодой женщине, которую вот-вот принесут в жертву служители демонов. Ее зовут Авалон, и рыцари уверены, что именно она — та самая Избранная из мрачного пророчества, способная спасти мир от страшной угрозы. Однако Боуди и Уильям не успевают предотвратить ритуал, и Авалон отправляется в потусторонний мир, населенный подлинным злом. Боуди устремляется за ней и встречает таинственного привратника. Тот рассказывает рыцарю о трех владыках, хранящих при себе камни, которые позволят вернуть Авалон в мир живых. Привратник дает Боуди волшебный амулет, способный воскресить его ровно 100 раз, и тот отправляется в дальний путь.

Смогут ли Боуди и Авалон исполнить пророчество, расскажет хоррор «Путь рыцаря» — фильм 2025 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Канада, США
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.3 IMDb