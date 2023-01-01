Путь рыцаря (фильм, 2023) смотреть онлайн

Движимый долгом суровый рыцарь отправляется в потусторонний мир, чтобы спасти Избранную — женщину с огненными волосами. Исторический экшен-хоррор «Путь рыцаря» (2025) приглашает в путешествие, полное колдовства, демонов и смертельных опасностей.



Рыцари Боуди и Уильям — два брата, спешащие на помощь молодой женщине, которую вот-вот принесут в жертву служители демонов. Ее зовут Авалон, и рыцари уверены, что именно она — та самая Избранная из мрачного пророчества, способная спасти мир от страшной угрозы. Однако Боуди и Уильям не успевают предотвратить ритуал, и Авалон отправляется в потусторонний мир, населенный подлинным злом. Боуди устремляется за ней и встречает таинственного привратника. Тот рассказывает рыцарю о трех владыках, хранящих при себе камни, которые позволят вернуть Авалон в мир живых. Привратник дает Боуди волшебный амулет, способный воскресить его ровно 100 раз, и тот отправляется в дальний путь.



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