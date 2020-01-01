Пустой человек (фильм, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
В 1995 году, путешествуя по горам Бутана, один из четырeх американских туристов провалился в странную пещеру и как будто впал в оцепенение. Судьба его товарищей была печальна. В 2018 году в штате Миссури бывший полицейский Джеймс Ласомбра, тяжело переживающий гибель жены и маленького сына, берeтся разыскивать пропавшую старшеклассницу Аманду. Он выясняет, что недавно она в компании друзей исполнила на мосту ритуал, якобы призывающий Пустого человека. Никто в эту городскую легенду не верит, но вскоре Джеймс обнаруживает тела друзей Аманды под тем самым мостом, а сама девушка оказывается как-то связана с загадочной организацией.
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Информация
СтранаСША, Великобритания, ЮАР
КачествоFull HD, SD
ЖанрыУжасы, Детективы
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дэвид
Прайор
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- МААктриса
Марин
Айрлэнд
- СФАктриса
Саша
Фролова
- СЛАктриса
Саманта
Логан
- ЭДАктёр
Эван
Джоникайт
- ВКАктриса
Вирджиния
Кулл
- РААктёр
Роберт
Арамайо
- ДМАктриса
Джессика
Маттен
- АПАктёр
Аарон
Пул
- ДПСценарист
Дэвид
Прайор
- КБСценарист
Каллен
Банн
- СКПродюсер
Стивен
Кристи III
- АФПродюсер
Адам
Фридландер
- ШБХудожник
Шэйн
Банс
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Баклэнд
- ДПМонтажёр
Дэвид
Прайор
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- Композитор
Кристофер
Янг