Пустой человек (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В 1995 году, путешествуя по горам Бутана, один из четырeх американских туристов провалился в странную пещеру и как будто впал в оцепенение. Судьба его товарищей была печальна. В 2018 году в штате Миссури бывший полицейский Джеймс Ласомбра, тяжело переживающий гибель жены и маленького сына, берeтся разыскивать пропавшую старшеклассницу Аманду. Он выясняет, что недавно она в компании друзей исполнила на мосту ритуал, якобы призывающий Пустого человека. Никто в эту городскую легенду не верит, но вскоре Джеймс обнаруживает тела друзей Аманды под тем самым мостом, а сама девушка оказывается как-то связана с загадочной организацией.



Пустой человек смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.