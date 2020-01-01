Пустой человек
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Пустой человек

Пустой человек (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.32020, The Empty Man
Детективы, Ужасы131 мин18+

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Сюжет

В 1995 году, путешествуя по горам Бутана, один из четырeх американских туристов провалился в странную пещеру и как будто впал в оцепенение. Судьба его товарищей была печальна. В 2018 году в штате Миссури бывший полицейский Джеймс Ласомбра, тяжело переживающий гибель жены и маленького сына, берeтся разыскивать пропавшую старшеклассницу Аманду. Он выясняет, что недавно она в компании друзей исполнила на мосту ритуал, якобы призывающий Пустого человека. Никто в эту городскую легенду не верит, но вскоре Джеймс обнаруживает тела друзей Аманды под тем самым мостом, а сама девушка оказывается как-то связана с загадочной организацией.

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Информация

Страна
США, Великобритания, ЮАР
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Детективы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пустой человек»

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