Инди-вестерн с камео Тони Тодда о детективе из агентства Пинкертонов, разыскивающем военных преступников, сражавшихся на стороне Конфедерации. Маттиас Бричер – немногословный стрелок, путешествующий по американскому фронтиру после Гражданской войны. По заданию сенатора он ищет негодяев, особо жестоко проявивших себя во время боевых действий. Их трое, у каждого своя история, и Бричер найдет каждого. О правосудии охотника за головами расскажет фильм «Пустошь» (2019), который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн.

