Пустошь
Wink
Фильмы
Пустошь
8.22019, Badland
Драма112 мин18+

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Пустошь (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Инди-вестерн с камео Тони Тодда о детективе из агентства Пинкертонов, разыскивающем военных преступников, сражавшихся на стороне Конфедерации. Маттиас Бричер – немногословный стрелок, путешествующий по американскому фронтиру после Гражданской войны. По заданию сенатора он ищет негодяев, особо жестоко проявивших себя во время боевых действий. Их трое, у каждого своя история, и Бричер найдет каждого. О правосудии охотника за головами расскажет фильм «Пустошь» (2019), который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb