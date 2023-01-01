Wink
Фильмы
Пушистый форсаж: Гран-при
Актёры и съёмочная группа фильма «Пушистый форсаж: Гран-при»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пушистый форсаж: Гран-при»

Режиссёры

Вальдемар Фаст

Вальдемар Фаст

Waldemar Fast
Режиссёр

Актёры

Джемма Артертон

Джемма Артертон

Gemma Arterton
АктрисаEdda
Томас Сэнгстер

Томас Сэнгстер

Thomas Sangster
АктёрEd
Хейли Этвелл

Хейли Этвелл

Hayley Atwell
АктрисаCindy
Ленни Генри

Ленни Генри

Lenny Henry
АктёрErwin
Роб Бекетт

Роб Бекетт

Rob Beckett
АктёрEnzo
Колин Макфарлэйн

Колин Макфарлэйн

Colin McFarlane
АктёрNachtkraab
Дэвид Менкин

Дэвид Менкин

David Menkin
АктёрMagnus
Аеша Антуан

Аеша Антуан

Ayesha Antoine
АктрисаRosa
Гийом Ларош

Гийом Ларош

Guillaume Laroche
АктёрLouis
Пепе Балдеррама

Пепе Балдеррама

Pepe Balderrama
АктёрJorge
Петра Летэнг

Петра Летэнг

Petra Letang
АктрисаOlivia
Адам Эль Хагар

Адам Эль Хагар

Adam El Hagar
АктёрRichard
Нэйт Бегл

Нэйт Бегл

Nate Begle
Актёр
Ян Делай

Ян Делай

Jan Delay
АктёрEnzo

Сценаристы

Джеффри Хилтон

Джеффри Хилтон

Jeffrey Hylton
Сценарист
Марк Освин

Марк Освин

Mark Oswin
Сценарист
Джон Т. Рейнольдс

Джон Т. Рейнольдс

John T. Reynolds
Сценарист

Продюсеры

Майкл Мак

Майкл Мак

Michael Mack
Продюсер
Ральф Кэмп

Ральф Кэмп

Ralph Kamp
Продюсер
Тобиас Мюндингер

Тобиас Мюндингер

Tobias Mundinger
Продюсер
Хольгер Таппе

Хольгер Таппе

Holger Tappe
Продюсер