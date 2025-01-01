Фильм Пушистый форсаж: Гран-при

Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при

Пушистый форсаж: Гран-при

2025, Grand Prix of Europe
Мультфильм, Комедия6+
О фильме

Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы.

Страна
Германия, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм
Качество
Full HD

Рейтинг

