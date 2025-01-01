Фильм Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Grand Prix of Europe
Мультфильм, Комедия6+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы.
Пушистый форсаж: Гран-при покупка билетов в кино онлайн
СтранаГермания, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
- ВФРежиссёр
Вальдемар
Фаст
- Актриса
Джемма
Артертон
- ТСАктёр
Томас
Сэнгстер
- Актриса
Хейли
Этвелл
- ЛГАктёр
Ленни
Генри
- РБАктёр
Роб
Бекетт
- КМАктёр
Колин
Макфарлэйн
- ДМАктёр
Дэвид
Менкин
- АААктриса
Аеша
Антуан
- ГЛАктёр
Гийом
Ларош
- ПБАктёр
Пепе
Балдеррама
- ПЛАктриса
Петра
Летэнг
- АЭАктёр
Адам
Эль Хагар
- НБАктёр
Нэйт
Бегл
- ЯДАктёр
Ян
Делай
- ДХСценарист
Джеффри
Хилтон
- МОСценарист
Марк
Освин
- ДТСценарист
Джон
Т. Рейнольдс
- ММПродюсер
Майкл
Мак
- РКПродюсер
Ральф
Кэмп
- ТМПродюсер
Тобиас
Мюндингер
- ХТПродюсер
Хольгер
Таппе