Пурпурные сердца (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Purple Hearts
Драма, Военный18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Двадцатидевятилетнего сержанта Дона Хардиана призывают в армию во Вьетнам. Молодого хирурга никто не подготовил к тому ужасу, который ему предстоит увидеть на войне. Его ждут тяжелейшие испытания, опасные вылазки, страшные смерти друзей-солдат.
Справится ли он со всем этим? Сможет ли остаться великодушным и отзывчивым человеком, таким, каким он и был в мирной жизни? Сохранит ли любовь, найденную в этой чужой для него стране?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СДРежиссёр
Сидни
Дж. Фьюри
- КУАктёр
Кен
Уол
- ШЛАктриса
Шерил
Лэдд
- Актёр
Стивен
Ли
- ЭМАктриса
Энни
Макэнро
- Актёр
Пол
Маккрейн
- СОАктёр
Сирил
О’Райлли
- ДХАктёр
Дэвид
Харрис
- ХБАктриса
Хиллари
Бэйли Смит
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- ДСАктёр
Дрю
Снайдер
- ЛСАктёр
Лейн
Смит
- ДУАктёр
Джеймс
Уитмор мл.
- КЭАктёр
Кевин
Элин Элдерс
- ДСАктриса
Джени
Сквайр
- ДБАктёр
Дэвид
Басс
- РБАктёр
Род
Бирч
- ДЭАктёр
Джоэль
Эскамиллья
- ХМАктриса
Хелен
МакНили
- СРАктёр
Стив
Розенбаум
- СРАктёр
Стив
Роджерс
- АРАктёр
Адам
Райс
- РНАктёр
Руди
Нэш
- ДСАктёр
Джон
Смит
- ПУАктёр
Пол
Уильямс
- КТАктёр
Коко
Тринидад
- ПААктёр
Пол
Андерсон
- ЧДАктёр
Чак
Доэрти
- ТТАктёр
Тед
Томас
- КУАктёр
Клод
Уилсон
- РБАктёр
Ричард
Бин
- РНАктёр
Рик
Наткин
- АТАктёр
Арт
Томпсон
- ХГАктёр
Хью
Гиллам
- ДГАктёр
Дон
Гордон Белл
- ГШАктёр
Генри
Шерман
- РНСценарист
Рик
Наткин
- СДСценарист
Сидни
Дж. Фьюри
- СДПродюсер
Сидни
Дж. Фьюри
- ЛВПродюсер
Лопе
В. Джубан мл.
- РНПродюсер
Рик
Наткин
- ЯКОператор
Ян
Киссер
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк