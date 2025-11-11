Пурпурные сердца (фильм, 1984) смотреть онлайн

Двадцатидевятилетнего сержанта Дона Хардиана призывают в армию во Вьетнам. Молодого хирурга никто не подготовил к тому ужасу, который ему предстоит увидеть на войне. Его ждут тяжелейшие испытания, опасные вылазки, страшные смерти друзей-солдат.



Справится ли он со всем этим? Сможет ли остаться великодушным и отзывчивым человеком, таким, каким он и был в мирной жизни? Сохранит ли любовь, найденную в этой чужой для него стране?

