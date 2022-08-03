Пункт назначения 3
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Пункт назначения 3

Пункт назначения 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.02006, Final Destination 3
Ужасы, Триллер89 мин18+

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О фильме

Главная героиня фильма — старшеклассница Уэнди Крисченсен, у которой однажды возникло предчувствие, что она и ее друзья станут жертвами несчастного случая, который произойдет на «американских горках». Когда же самые страшные опасения Уэнди подтверждаются, то те, кто сумел все-таки обмануть смерть и выжить, оказываются вынужденными расплачиваться за то, что изменили свою судьбу…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения 3»