Главная героиня фильма — старшеклассница Уэнди Крисченсен, у которой однажды возникло предчувствие, что она и ее друзья станут жертвами несчастного случая, который произойдет на «американских горках». Когда же самые страшные опасения Уэнди подтверждаются, то те, кто сумел все-таки обмануть смерть и выжить, оказываются вынужденными расплачиваться за то, что изменили свою судьбу…

