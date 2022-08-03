Пункт назначения 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.02006, Final Destination 3
Ужасы, Триллер89 мин18+
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О фильме
Главная героиня фильма — старшеклассница Уэнди Крисченсен, у которой однажды возникло предчувствие, что она и ее друзья станут жертвами несчастного случая, который произойдет на «американских горках». Когда же самые страшные опасения Уэнди подтверждаются, то те, кто сумел все-таки обмануть смерть и выжить, оказываются вынужденными расплачиваться за то, что изменили свою судьбу…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Вон
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- РМАктёр
Райан
Мерриман
- КЛАктёр
Крис
Лемке
- АДАктриса
Алекс
Джонсон
- СИАктёр
Сэм
Истон
- ДМАктёр
Джесси
Мосс
- ДХАктриса
Джина
Холден
- Актёр
Тексас
Бэттл
- ЧСАктриса
Челан
Симмонс
- КЛАктриса
Кристал
Лоу
- ГМСценарист
Глен
Морган
- Сценарист
Джеймс
Вон
- ДРСценарист
Джеффри
Реддик
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ГМПродюсер
Глен
Морган
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Морозов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ГМХудожник
Грегори
Мах
- МЛХудожник
Марк
Лэйн
- КДМонтажёр
Крис
Дж. Уиллингэм
- ШУКомпозитор
Ширли
Уокер