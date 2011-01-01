Пулбой: Спасайся кто может (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Во вступительной сцене безбашенной комедии «Пулбой: Спасайся кто может» вымышленный режиссер говорит, что снял этот фильм в далеком 1990-м году, будучи десятилетним голливудским ребенком. Также комментатор отмечает, что тогда эпатажная картина не вышла в прокат из-за излишней художественной смелости, и предлагает эксклюзивную возможность посмотреть уцелевшую копию запрещенной киноленты. Воспользоваться ей вы можете онлайн и совершенно бесплатно.



Номинально главным героем безумной феерии выступает ветеран вьетнамской войны Сэл Бэндо, сыгранный звездой телесериала «Удивительные странствия Геракла» Кевином Сорбо. После потери друга, мечтавшего в мирной жизни стать чистильщиком бассейнов, он клянется претворить его идею в жизнь. Известие о том, что жена Бэндо не дождалась мужа с поля боя и закрутила роман с мексиканским представителем упомянутой профессии, лишь подогревает желание сержанта достигнуть успеха на ниве клининга. Новоиспеченный пулбой решает избавиться от латиноамериканских конкурентов, возглавляемых персонажем колоритного Дэнни Трехо, и вернуть белых людей в оккупированный экспатами бизнес. Миссия героя сопровождается множеством неполиткорректных гэгов, пародирующих американские боевики 90-х, и обещает настоящий взрыв мозга зрителям, решившим посмотреть мокьюментари «Пулбой: Спасайся кто может» онлайн и в хорошем качестве.



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