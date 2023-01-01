Биография

Росс Паттерсон – актер из США и автор «Нью-Йорк Таймз», родился 25 февраля 1977 года в Джорджии. Детство его ничем особенным не выделялось. Но уже в 1992, будучи учеником средней школы Чаттахучи, он ощутил потребность в признании и начал выступать в жанре стенд-ап в местных ночных клубах. Для этого 15-летнему юноше пришлось нарушить закон и подделать удостоверение. Однако риск был оправдан, и молодой комик получил звание «классного клоуна». О серьезных ролях Росс Паттерсон всерьез задумался сразу же после окончания университета в Огайо. Его полноценная актерская карьера началась в 2000 году, со съемок в картине «Удивительные гонки», которая принесла ему любовь зрителя и одобрение продюсеров. Актер Росс Паттерсон состоит в счастливом браке с Джесси Уайзман, с которой воспитывает своих детей. Он самостоятельно активно ведет социальные сети и канал на YouTube, в которых с удовольствием делится со своими подписчиками личной жизнью и успехами. Сегодня его фильмография насчитывает около 46 работ разных жанров: комедии, драмы и боевики. Самые известные фильмы Росса Паттерсона: «Пулбой: Спасайся кто может», «Диапазон 15», «В безопасности». А для кинокартины «Хелен Келлер против ночных волков» он сам написал сценарий и спродюсировал ее.