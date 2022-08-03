Пуэрториканцы в Париже
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Пуэрториканцы в Париже

Пуэрториканцы в Париже (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Puerto Ricans in Paris
Комедия, Криминал78 мин18+

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О фильме

Два сыщика-пуэрториканца из полиции Нью-Йорка возглавляют полицейский департамент в Париже, чтобы разыскать украденную сумочку.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb