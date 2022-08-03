Пуэрториканцы в Париже (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Puerto Ricans in Paris
Комедия, Криминал78 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЙЭРежиссёр
Йен
Эдельман
- Актриса
Мириам
Шор
- Актёр
Луис
Гусман
- ЭГАктёр
Эдгар
Гарсиа
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- Актёр
Рави
Пател
- Актриса
Рози
Перес
- ПСАктриса
Полина
Сингер
- ЙЭСценарист
Йен
Эдельман
- НШСценарист
Нил
Шах
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- Продюсер
Луис
Гусман
- БДПродюсер
Брэндон
Д. Хоган
- ГЮХудожница
Грэйс
Юн
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец