Птицы
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Птицы

Птицы (фильм, 1963) смотреть онлайн

7.61963, The Birds
Ужасы, Драмы114 мин12+

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Сюжет

Классический фильм А. Хичкока, в котором ужасающая картина нападения птиц на американский поселок переплетается с историей любовных взаимоотношений молодой женщины с понравившимся ей мужчиной.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb