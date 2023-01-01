Птицы (фильм, 1963) смотреть онлайн

Сюжет

Классический фильм А. Хичкока, в котором ужасающая картина нападения птиц на американский поселок переплетается с историей любовных взаимоотношений молодой женщины с понравившимся ей мужчиной.



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