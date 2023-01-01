Птицы (фильм, 1963) смотреть онлайн
7.61963, The Birds
Ужасы, Драмы114 мин12+
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Сюжет
Классический фильм А. Хичкока, в котором ужасающая картина нападения птиц на американский поселок переплетается с историей любовных взаимоотношений молодой женщины с понравившимся ей мужчиной.
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Рейтинг
7.6 �КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- РТАктёр
Род
Тейлор
- ДТАктриса
Джессика
Тэнди
- СПАктриса
Сюзанн
Плешетт
- Актриса
Типпи
Хедрен
- ВКАктриса
Вероника
Картрайт
- ЭГАктриса
Этель
Гриффиз
- ЧМАктёр
Чарльз
МакГроу
- РМАктриса
Рут
МакДевитт
- ЛЧАктёр
Лонни
Чэпмен
- ДМАктёр
Джо
Мэнтелл
- ЭХСценарист
Эван
Хантер
- ДДСценарист
Дафна
Дю Морье
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- ДМХудожник
Джордж
Мило
- ДТМонтажёр
Джордж
Томазини
- РБОператор
Роберт
Бёркс