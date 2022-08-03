Птичий дозор (фильм, 2019) смотреть онлайн

Птичий дозор
9.12019, Manou the Swift
Мультфильм, Приключения85 мин6+

С первых дней жизни стриж Ману воспитывается в стае чаек. Он старается ловить рыбу так же ловко, как соплеменники, учится плавать и быстро летать, но постоянно отстает. В отчаянии Ману покидает стаю, и жизнь преподносит ему встречу с себе подобными. Станут ли стрижи его новой семьей?

Германия
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
SD
85 мин / 01:25

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb