Птичий дозор (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.12019, Manou the Swift
Мультфильм, Приключения85 мин6+
О фильме
С первых дней жизни стриж Ману воспитывается в стае чаек. Он старается ловить рыбу так же ловко, как соплеменники, учится плавать и быстро летать, но постоянно отстает. В отчаянии Ману покидает стаю, и жизнь преподносит ему встречу с себе подобными. Станут ли стрижи его новой семьей?
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb