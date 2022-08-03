Птичий дозор (фильм, 2019) смотреть онлайн

С первых дней жизни стриж Ману воспитывается в стае чаек. Он старается ловить рыбу так же ловко, как соплеменники, учится плавать и быстро летать, но постоянно отстает. В отчаянии Ману покидает стаю, и жизнь преподносит ему встречу с себе подобными. Станут ли стрижи его новой семьей?

