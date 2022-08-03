Психо (фильм, 1960) смотреть онлайн

Культовый триллер Альфреда Хичкока. Секретарша Мэрион Крэйн решается присвоить забытый начальником конверт с деньгами и спешно уезжает из родного Финикса. Устав в пути, она останавливается в «Мотеле Бейтса», которым управляет странный молодой человек Норман, воспитанный деспотичной матерью.

