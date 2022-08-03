Психо (фильм, 1960) смотреть онлайн
8.31960, Psycho
Триллер, Детектив104 мин18+
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О фильме
Культовый триллер Альфреда Хичкока. Секретарша Мэрион Крэйн решается присвоить забытый начальником конверт с деньгами и спешно уезжает из родного Финикса. Устав в пути, она останавливается в «Мотеле Бейтса», которым управляет странный молодой человек Норман, воспитанный деспотичной матерью.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- ЭПАктёр
Энтони
Перкинс
- ВМАктриса
Вера
Майлз
- ДГАктёр
Джон
Гэвин
- Актриса
Джанет
Ли
- Актёр
Мартин
Болсам
- ДМАктёр
Джон
МакИнтайр
- СОАктёр
Саймон
Оукленд
- ФААктёр
Фрэнк
Альбертсон
- ПХАктриса
Патриша
Хичкок
- ВТАктёр
Вон
Тейлор
- ДССценарист
Джозеф
Стефано
- РБСценарист
Роберт
Блох
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- РРХудожница
Рита
Риггз
- ДМХудожник
Джордж
Мило
- ДТМонтажёр
Джордж
Томазини
- БХКомпозитор
Бернард
Херрман