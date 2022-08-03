Психо
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Психо

Психо (фильм, 1960) смотреть онлайн

8.31960, Psycho
Триллер, Детектив104 мин18+

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О фильме

Культовый триллер Альфреда Хичкока. Секретарша Мэрион Крэйн решается присвоить забытый начальником конверт с деньгами и спешно уезжает из родного Финикса. Устав в пути, она останавливается в «Мотеле Бейтса», которым управляет странный молодой человек Норман, воспитанный деспотичной матерью.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Психо»