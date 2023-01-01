Биография

Джанет Ли — американская актриса, продюсер и писатель. Родилась в Мерседе 6 июля 1927 года. Уже в юности она проявила академические способности, окончив школу в 16 лет и поступив в Тихоокеанский университет Стоктона. Позже посещала курсы в Университете Южной Калифорнии, одновременно начав актерскую карьеру. Карьера Джанет Ли началась благодаря случаю. Актриса Норма Ширер заметила ее фотографию и рекомендовала компании MGM. После подписания контракта Джанет дебютировала в картине «Роман с Родзи Ридж». Ее роли в фильмах «Психо» и «Печать зла» стали культовыми. Роль в «Психо» принесла ей премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар», а также звезду на Голливудской Аллее славы. Также снималась в фильмах «Маньчжурский кандидат», «Гудини» и «Викинги». Среди ее телевизионных проектов выделяются роли в сериалах «Коломбо» и «Сумеречная зона». В более поздние годы участвовала в фильмах «Туман» и «Хэллоуин: 20 лет спустя». Написала четыре книги, включая мемуары «Это реальный Голливуд» и «Psycho: За кулисами классического триллера», романы «Дом судьбы» и «Фабрика мечты».