Прыжок на заре
Актёры и съёмочная группа фильма «Прыжок на заре»

Режиссёры

Иван Лукинский

Режиссёр

Актёры

Владимир Костин

АктёрАндрей Воронков
Владимир Кашпур

Актёрстаршина Елистратов
Тамара Витченко

АктрисаВаря
Валентина Владимирова

АктрисаТаисия Гавриловна
Елизавета Кузюрина

АктрисаЕлизавета Дмитриевна
Владимир Колокольцев

АктёрГригорий Агеев
Владимир Златоустовский

АктёрБулавин
Эрнест Мартиросов

АктёрДаниэлян
Никифор Колофидин

Актёркомандующий
Евгений Весник

Актёрпосетитель кафе 'Ласточка'

Сценаристы

Георгий Березко

Сценарист

Операторы

Валерий Гинзбург

Оператор

Композиторы

Леонид Афанасьев

Композитор