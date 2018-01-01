WinkФильмыПрыжок на зареАктёры и съёмочная группа фильма «Прыжок на заре»
Актёры и съёмочная группа фильма «Прыжок на заре»
Режиссёры
Актёры
АктёрАндрей Воронков
Владимир Костин
Актёрстаршина Елистратов
Владимир Кашпур
АктрисаВаря
Тамара Витченко
АктрисаТаисия Гавриловна
Валентина Владимирова
АктрисаЕлизавета Дмитриевна
Елизавета Кузюрина
АктёрГригорий Агеев
Владимир Колокольцев
АктёрБулавин
Владимир Златоустовский
АктёрДаниэлян
Эрнест Мартиросов
Актёркомандующий
Никифор Колофидин
Актёрпосетитель кафе 'Ласточка'