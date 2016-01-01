Прожитая жизнь (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
История банкноты в один доллар, которая оказывается в руках самых разных людей. Фильм «Прожитая жизнь» — драма-антология с Дениз Ричардс о многогранности жизни.
Несколько людей, чьи жизни никак не похожи друг на друга и совершенно не пересекаются, оказываются связаны единственным обстоятельством. От одного другому, из одних рук в другие, передается жалкая бумажка номиналом в один доллар. Купюра с изображением Джорджа Франклина едва ли существенно влияет на их жизнь. Зато она позволяет зрителю увидеть радости и горести, испытания и скромные победы людей, пусть даже ненадолго становящихся владельцами загадочного доллара, за которым следует камера. Их короткие истории складываются в коллаж одного дня из жизни города.
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Рейтинг
- РВРежиссёр
Рейли
Вуд
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- ДБАктриса
Дженнифер
Бини Тейлор
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- ЛБАктриса
Лили
Бордан
- БМАктёр
Брендан
Маккарти
- КФ�Актриса
Кинга
Филиппс
- Актёр
Дуглас
Тейт
- ХЙАктёр
Хосе
Йенке
- ШЯАктриса
Шелби
Ярдли
- ЛКАктёр
Леонэль
Клод
- ЛБАктёр
Лоуренс
Браун
- КБСценарист
Кевин
Браун
- ККСц�енарист
Кевин
Керри
- РВСценарист
Рейли
Вуд
- ККПродюсер
Крис
Кэшман
- МАПродюсер
Мишель
Александрия
- СОПродюсер
Скотт
Орам
- РВМонтажёр
Рейли
Вуд
- КБОператор
Крис
Браун
- ОККомпозитор
Остин
Крик