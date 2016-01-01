Прожитая жизнь (фильм, 2016) смотреть онлайн

История банкноты в один доллар, которая оказывается в руках самых разных людей. Фильм «Прожитая жизнь» — драма-антология с Дениз Ричардс о многогранности жизни.



Несколько людей, чьи жизни никак не похожи друг на друга и совершенно не пересекаются, оказываются связаны единственным обстоятельством. От одного другому, из одних рук в другие, передается жалкая бумажка номиналом в один доллар. Купюра с изображением Джорджа Франклина едва ли существенно влияет на их жизнь. Зато она позволяет зрителю увидеть радости и горести, испытания и скромные победы людей, пусть даже ненадолго становящихся владельцами загадочного доллара, за которым следует камера. Их короткие истории складываются в коллаж одного дня из жизни города.



Чем живут герои этого коллажа, расскажет фильм «Прожитая жизнь» 2016 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.



Прожитая жизнь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.