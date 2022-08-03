Простое желание (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.41997, A Simple Wish
Фэнтези85 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Главная героиня семейного фэнтези, восьмилетняя Аннабель пытается убедить брата в том, что феи существуют. В доказательство в их доме появляется Мюррей – незадачливый мужчина-фея. Аннабель просит его помочь отцу получить роль на Бродвее, но в их планы вмешивается злая колдунья Клавдия.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Ритчи
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- МУАктриса
Мара
Уилсон
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- РПАктёр
Роберт
Пасторелли
- РДАктриса
Руби
Ди
- ФКАктёр
Фрэнсис
Капра
- ДХАктёр
Джонатан
Хэдари
- ДОАктриса
Дебора
Оделл
- Актриса
Аманда
Пламмер
- АКАктёр
Алан
Кэмпбелл
- СШПродюсер
Сид
Шейнберг
- МСПродюсер
Майкл
С. Глик
- ЛРХудожник
Люк
Райчли
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- РДОператор
Ральф
Д. Боуд
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон