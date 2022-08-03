Простое желание
Простое желание

Простое желание (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.41997, A Simple Wish
Фэнтези85 мин0+

О фильме

Главная героиня семейного фэнтези, восьмилетняя Аннабель пытается убедить брата в том, что феи существуют. В доказательство в их доме появляется Мюррей – незадачливый мужчина-фея. Аннабель просит его помочь отцу получить роль на Бродвее, но в их планы вмешивается злая колдунья Клавдия.

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb