Простое желание (фильм, 1997) смотреть онлайн

Главная героиня семейного фэнтези, восьмилетняя Аннабель пытается убедить брата в том, что феи существуют. В доказательство в их доме появляется Мюррей – незадачливый мужчина-фея. Аннабель просит его помочь отцу получить роль на Бродвее, но в их планы вмешивается злая колдунья Клавдия.

