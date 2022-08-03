Просто секс? (фильм, 1988) смотреть онлайн
7.21988, Casual Sex?
Комедия83 мин18+
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О фильме
Начитавшись статей про эпидемию ВИЧ, Стэйси решает оставить бурную личную жизнь в прошлом и найти постоянного партнера, в котором она была бы уверена. Вместе со своей подругой детства Мелиссой она отправляется на поиски идеального мужчины на престижный спа-курорт. Приключения начинаются!
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЖРРежиссёр
Женевьева
Роберт
- Актриса
Лиа
Томпсон
- ВДАктриса
Виктория
Джексон
- СШАктёр
Стивен
Шеллен
- ДЛАктёр
Джерри
Ливайн
- ЭДАктёр
Эндрю
Дайс Клэй
- МГАктриса
Мэри
Гросс
- ВБАктриса
Валери
Брейман
- ПДАктёр
Питер
Дворски
- СФАктриса
Синтия
Филлипс
- ВГСценарист
Венди
Голдман
- ДТСценарист
Джуди
Толл
- ИХПродюсер
Илона
Херцберг
- ШКПродюсер
Шелдон
Кан
- КЛПродюсер
Кул
Ласби
- Продюсер
Айвен
Райтман
- ФДХудожник
Фил
Дэгорт
- ГПХудожница
Грэниа
Престон
- ДКХудожница
Джули
Кэй Фэнтон
- ДКМонтажёр
Донн
Кэмберн
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- ВДКомпозитор
Ван
Дайк Паркс