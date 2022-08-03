Просто секс?
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Просто секс?

Просто секс? (фильм, 1988) смотреть онлайн

7.21988, Casual Sex?
Комедия83 мин18+

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О фильме

Начитавшись статей про эпидемию ВИЧ, Стэйси решает оставить бурную личную жизнь в прошлом и найти постоянного партнера, в котором она была бы уверена. Вместе со своей подругой детства Мелиссой она отправляется на поиски идеального мужчины на престижный спа-курорт. Приключения начинаются!

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Просто секс?»