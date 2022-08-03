Начитавшись статей про эпидемию ВИЧ, Стэйси решает оставить бурную личную жизнь в прошлом и найти постоянного партнера, в котором она была бы уверена. Вместе со своей подругой детства Мелиссой она отправляется на поиски идеального мужчины на престижный спа-курорт. Приключения начинаются!

