Прощай, Кристофер Робин (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, Goodbye Christopher Robin
Драмы102 мин12+
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Сюжет
Биографическая история о том, как сказка о Винни Пухе осчастливила миллионы детей всей планеты и сделала несчастным одного мальчика - Кристофера Робина, сына Алана Милна.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Кёртис
- Актёр
Донал
Глисон
- Актриса
Марго
Робби
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ВПАктриса
Вики
Пеппердин
- УТАктёр
Уилл
Тилстон
- АЛАктёр
Алекс
Лоутер
- СКАктёр
Стивен
Кэмпбелл Мур
- РМАктёр
Ричард
МакКейб
- ДСАктриса
Джеральдин
Сомервилль
- МСАктриса
Мосси
Смит
- ФКСценарист
Фрэнк
Коттрел Бойс
- СВСценарист
Саймон
Вон
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- Продюсер
Саймон
�Кёртис
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- БСОператор
Бен
Смитхард
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл