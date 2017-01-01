Прощай, Кристофер Робин
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Прощай, Кристофер Робин

Прощай, Кристофер Робин (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, Goodbye Christopher Robin
Драмы102 мин12+

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Сюжет

Биографическая история о том, как сказка о Винни Пухе осчастливила миллионы детей всей планеты и сделала несчастным одного мальчика - Кристофера Робина, сына Алана Милна.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощай, Кристофер Робин»

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