Прорыв (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.22019, Breakthrough
Драма, Биография111 мин18+
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О фильме
Удивительная история, основанная на реальных событиях. Гуляя с друзьями на озере, 14-летний Джон проваливается под лeд и оказывается в больнице без сознания. Никто не верит, что мальчик выживет, кроме приeмной матери, которая не теряет надежды и обращается к Богу с мольбой о спасении.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РДРежиссёр
Роксанн
Доусон
- КМАктриса
Крисси
Мец
- Актёр
Джош
Лукас
- Актёр
Тофер
Грейс
- Актёр
Майк
Колтер
- МРАктёр
Марсель
Руис
- СТАктёр
Сэм
Трэммелл
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- АКАктёр
Айзек
Крагтен
- НДАктёр
Николас
Дукич
- ГНСценарист
Грант
Нипорте
- БКПродюсер
Беки
Кросс Трухильо
- СКПродюсер
Стефен
Карри
- Продюсер
Девон
Франклин
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- КАХудожница
Кимберли
Адамс-Гэллиган
- МХМонтажёр
Мэйзи
Хой
- ЗПОператор
Зоран
Попович
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос