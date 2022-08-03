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Прорыв (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.22019, Breakthrough
Драма, Биография111 мин18+

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О фильме

Удивительная история, основанная на реальных событиях. Гуляя с друзьями на озере, 14-летний Джон проваливается под лeд и оказывается в больнице без сознания. Никто не верит, что мальчик выживет, кроме приeмной матери, которая не теряет надежды и обращается к Богу с мольбой о спасении.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прорыв»