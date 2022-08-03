Прорыв (фильм, 2019) смотреть онлайн

Удивительная история, основанная на реальных событиях. Гуляя с друзьями на озере, 14-летний Джон проваливается под лeд и оказывается в больнице без сознания. Никто не верит, что мальчик выживет, кроме приeмной матери, которая не теряет надежды и обращается к Богу с мольбой о спасении.

