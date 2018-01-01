Wink
Пророк
Актёры и съёмочная группа фильма «Пророк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пророк»

Режиссёры

Джош Эванс

Josh Evans
Режиссёр

Актёры

Валери Каприски

Valérie Kaprisky
АктрисаTreasure
Роберт Дукуй

Robert DoQui
АктёрDon Mallon
Наташа Грегсон Вагнер

Natasha Gregson Wagner
АктрисаVanessa Mason
Мюриэль Линн

Muriel Lynne
АктрисаGrandma
Каролин Лагерфельт

Caroline Lagerfelt
АктрисаJoleen Lemon
Томас Д. Адельман

Thomas D. Adelman
АктёрBud Silver
Уильям Макнамара

William McNamara
АктёрSonny Daye
Лу Кателл

Lou Cutell
АктёрSandy Silver
Фрэнк Уэйли

Frank Whaley
АктёрFranky Syde
Тони Данза

Tony Danza
АктёрSid Dalgren

Сценаристы

Джош Эванс

Josh Evans
Сценарист
Ури Зигхельбойм

Uri Zighelboim
Сценарист

Продюсеры

Джош Эванс

Josh Evans
Продюсер
Карл Колперт

Carl Colpaert
Продюсер
Захари Матц

Zachary Matz
Продюсер
Карадок Эренхальт

Caradoc Ehrenhalt
Продюсер

Художники

Жаклин Аронсон

Jacqueline Aronson
Художница

Монтажёры

Ричард Кандиб

Richard Candib
Монтажёр

Композиторы

Джош Эванс

Josh Evans
Композитор
Джеффри Мур

Geoffrey Moore
Композитор