Пророк (фильм, 1997) смотреть онлайн

Пророк

1997
Драма

О фильме

Санни Дэй - странный и замкнутый юноша, который не говорит с шести лет. Санни живет в провинциальном захолустье вместе со своей бабушкой. Когда она умирает, молодой человек отправляется в Лос-Анджелес к единственному родственнику Франки.

Франки - полусветский «тусовщик», с удивлением обнаруживает у Санни большой литературный талант. Находясь под впечатлением от прочитанного, Франки начинает распространять произведения безмолвного родственника среди городской богемы.

Санни внезапно оказывается вовлеченным в порочный, иллюзорный мир Голливуда и становится знаменитым. Все убеждены, что Санни - пророк...

США
Драма

