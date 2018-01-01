Пророк (фильм, 1997) смотреть онлайн

Санни Дэй - странный и замкнутый юноша, который не говорит с шести лет. Санни живет в провинциальном захолустье вместе со своей бабушкой. Когда она умирает, молодой человек отправляется в Лос-Анджелес к единственному родственнику Франки.



Франки - полусветский «тусовщик», с удивлением обнаруживает у Санни большой литературный талант. Находясь под впечатлением от прочитанного, Франки начинает распространять произведения безмолвного родственника среди городской богемы.



Санни внезапно оказывается вовлеченным в порочный, иллюзорный мир Голливуда и становится знаменитым. Все убеждены, что Санни - пророк...



