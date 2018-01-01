Пророк (фильм, 1997) смотреть онлайн

О фильме
Санни Дэй - странный и замкнутый юноша, который не говорит с шести лет. Санни живет в провинциальном захолустье вместе со своей бабушкой. Когда она умирает, молодой человек отправляется в Лос-Анджелес к единственному родственнику Франки.
Франки - полусветский «тусовщик», с удивлением обнаруживает у Санни большой литературный талант. Находясь под впечатлением от прочитанного, Франки начинает распространять произведения безмолвного родственника среди городской богемы.
Санни внезапно оказывается вовлеченным в порочный, иллюзорный мир Голливуда и становится знаменитым. Все убеждены, что Санни - пророк...
Рейтинг
- ДЭРежиссёр
Джош
Эванс
- ВКАктриса
Валери
Каприски
- Актёр
Роберт
Дукуй
- НГАктриса
Наташа
Грегсон Вагнер
- МЛАктриса
Мюриэль
Линн
- КЛАктриса
Каролин
Лагерфельт
- ТДАктёр
Томас
Д. Адельман
- УМАктёр
Уильям
Макнамара
- ЛКАктёр
Лу
Кателл
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- ТДАктёр
Тони
Данза
- ДЭСценарист
Джош
Эванс
- УЗСценарист
Ури
Зигхельбойм
- ДЭПродюсер
Джош
Эванс
- ККПродюсер
Карл
Колперт
- Продюсер
Захари
Матц
- КЭПродюсер
Карадок
Эренхальт
- ЖАХудожница
Жаклин
Аронсон
- РКМонтажёр
Ричард
Кандиб
- ДЭКомпозитор
Джош
Эванс
- ДМКомпозитор
Джеффри
Мур