Проникновение (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Новая версия нуара 60-х о том, что человек может оказаться не тем, за кого себя выдает.
Кэтрин — жена успешного голливудского продюсера. Ее супруг целыми днями пропадает на съемках, а вот жену, мечтающую о карьере актрисы, пристроить не торопится. От скуки она завязывает дружбу с их новым садовником Беном. Кажется, что у них намного больше общего, тем более что они так много времени проводят вдвоем. Незаметно флирт перерастает в роман, и Кэтрин убеждает себя, что между ней и Беном настоящие чувства. Однако девушка и не догадывается, чего Бен хочет на самом деле...
Что скрывается за маской привлекательности и почему на самом деле молодой человек появился в доме? Эшли Бенсон в ярком триллере 2022 года — смотреть фильм «Проникновение» можно онлайн на платформе Wink.
Рейтинг
- ЧХРежиссёр
Чадд
Харбольд
- ЭБАктриса
Эшли
Бенсон
- Актёр
Шайло
Фернандес
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- Актёр
Джей
Фэро
- КОАктёр
Кинг
Орба
- РСАктёр
Роземберг
Сальгадо
- ЛСАктриса
Лесли
Стрэттон
- МЛАктёр
Майкл
Ли Джоплин
- АЭАктёр
Адам
Эшбах
- ЧХСценарист
Чадд
Харбольд
- ЛССценарист
Лесли
Стивенс
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- Продюсер
Шайло
Фернандес
- ЧХПродюсер
Чадд
Харбольд
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- БГМонтажёр
Брайан
Гейнор