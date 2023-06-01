Новая версия нуара 60-х о том, что человек может оказаться не тем, за кого себя выдает.



Кэтрин — жена успешного голливудского продюсера. Ее супруг целыми днями пропадает на съемках, а вот жену, мечтающую о карьере актрисы, пристроить не торопится. От скуки она завязывает дружбу с их новым садовником Беном. Кажется, что у них намного больше общего, тем более что они так много времени проводят вдвоем. Незаметно флирт перерастает в роман, и Кэтрин убеждает себя, что между ней и Беном настоящие чувства. Однако девушка и не догадывается, чего Бен хочет на самом деле...



Что скрывается за маской привлекательности и почему на самом деле молодой человек появился в доме? Эшли Бенсон в ярком триллере 2022 года — смотреть фильм «Проникновение» можно онлайн на платформе Wink.

