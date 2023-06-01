Проникновение
Wink
Фильмы
Проникновение
6.12022, Private Property
Триллер, Ужасы83 мин18+

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Проникновение (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Новая версия нуара 60-х о том, что человек может оказаться не тем, за кого себя выдает.

Кэтрин — жена успешного голливудского продюсера. Ее супруг целыми днями пропадает на съемках, а вот жену, мечтающую о карьере актрисы, пристроить не торопится. От скуки она завязывает дружбу с их новым садовником Беном. Кажется, что у них намного больше общего, тем более что они так много времени проводят вдвоем. Незаметно флирт перерастает в роман, и Кэтрин убеждает себя, что между ней и Беном настоящие чувства. Однако девушка и не догадывается, чего Бен хочет на самом деле...

Что скрывается за маской привлекательности и почему на самом деле молодой человек появился в доме? Эшли Бенсон в ярком триллере 2022 года — смотреть фильм «Проникновение» можно онлайн на платформе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проникновение»