Проклятый камень (фильм, 2012) смотреть онлайн

5.72012, Greystone Park
Ужасы, Триллер79 мин18+

Фильм основан на реально жизненном опыте режиссеров Шона Стоуна и Александра Рэйта. Во время обеда с Оливером Стоуном в октябре 2009 года, когда снимался фильм «Уолл Стрит: Деньги не спят», Шон и Александр решают посетить заброшенную психиатрическую больницу в Нью-Джерси, известную своим радикальным лечением больных с психиатрическими заболеваниями. Оказавшись внутри психушки, они понимают, что они здесь не одни…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

3.9 КиноПоиск
3.2 IMDb