Проклятый камень (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фильм основан на реально жизненном опыте режиссеров Шона Стоуна и Александра Рэйта. Во время обеда с Оливером Стоуном в октябре 2009 года, когда снимался фильм «Уолл Стрит: Деньги не спят», Шон и Александр решают посетить заброшенную психиатрическую больницу в Нью-Джерси, известную своим радикальным лечением больных с психиатрическими заболеваниями. Оказавшись внутри психушки, они понимают, что они здесь не одни…

