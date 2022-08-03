Проклятый камень (фильм, 2012) смотреть онлайн
5.72012, Greystone Park
Ужасы, Триллер79 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм основан на реально жизненном опыте режиссеров Шона Стоуна и Александра Рэйта. Во время обеда с Оливером Стоуном в октябре 2009 года, когда снимался фильм «Уолл Стрит: Деньги не спят», Шон и Александр решают посетить заброшенную психиатрическую больницу в Нью-Джерси, известную своим радикальным лечением больных с психиатрическими заболеваниями. Оказавшись внутри психушки, они понимают, что они здесь не одни…
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.2 IMDb
- ШСРежиссёр
Шон
Стоун
- ШСАктёр
Шон
Стоун
- АРАктёр
Александр
Рэйт
- ЭЛАктриса
Элла
Лентини
- ДШАктёр
Джон
Шрамм
- МЗАктриса
Моника
Зордан
- МвАктриса
Моника
ван Вурен
- Актёр
Оливер
Стоун
- БПАктёр
Брюс
Пэйн
- ШССценарист
Шон
Стоун
- АРСценарист
Александр
Рэйт
- ДППродюсер
Джулия
Пренна
- ЧБПродюсер
Чаба
Берецки
- ДДХудожник
Дэвид
Дин Эберт
- ЭЭОператор
Эдуардо
Энрике Майен