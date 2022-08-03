Проклятие: Начало конца
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Проклятие: Начало конца

Проклятие: Начало конца (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Ju-on: Owari no hajimari
Ужасы86 мин18+

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О фильме

Это проклятие тех, кто умер, испытывая сильную злобу. Проклятие аккумулируется в том месте, где жил покойный, и формирует «карму». Каждый, кто соприкоснулся с проклятием, умирает, тем самым пополняя «карму».

Страна
Япония
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие: Начало конца»