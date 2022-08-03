Проклятие: Начало конца (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Ju-on: Owari no hajimari
Ужасы86 мин18+
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О фильме
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МОРежиссёр
Масаюки
Отиаи
- СААктёр
Сё
Аояги
- ЁХАктёр
Ёсихико
Хакамада
- ЯХАктёр
Ясухито
Хида
- МИАктриса
Маки
Исикава
- МКАктриса
Михо
Канадзава
- ККАктёр
Каи
Кобаяси
- ЮКАктриса
Юина
Куросима
- ДМАктёр
Даики
Мияги
- АОАктриса
Аяко
Омура
- МСАктриса
Мисаки
Саисё
- НСАктриса
Нодзоми
Сасаки
- МОСценарист
Масаюки
Отиаи
- ТИСценарист
Такасигэ
Итисэ
- ТССценарист
Такаси
Симидзу
- СФПродюсер
Сатоси
Фукусима
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- РГАктриса дубляжа
Рина
Гришина
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- КУКомпозитор
Кодзи
Уэно