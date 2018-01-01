Wink
Проклятие монахини
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие монахини»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие монахини»

Актёры

Демиан Бичир

Demián Bichir
АктёрFather Burke (в титрах: Demian Bichir)
Таисса Фармига

Taissa Farmiga
АктрисаSister Irene
Йонас Блоке

Jonas Bloquet
АктёрFrenchie
Ингрид Бису

Ingrid Bisu
АктрисаSister Oana
Патрик Уилсон

Patrick Wilson
АктёрEd Warren
Вера Фармига

Vera Farmiga
АктрисаLorraine Warren
Лили Тейлор

Lili Taylor
АктрисаCarolyn Perron
Шарлотта Хоуп

Charlotte Hope
АктрисаSister Victoria
Сандра Телес

Sandra Teles
АктрисаSister Ruth

Сценаристы

Гари Доберман

Gary Dauberman
Сценарист
Джеймс Ван

James Wan
Сценарист

Продюсеры

Кристиан Бостанеску

Cristian Bostanescu
Продюсер
Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер
Гари Доберман

Gary Dauberman
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Тараньжин

Актёр дубляжа
Александра Курагина

Актриса дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Александр Дзюба

Актёр дубляжа

Монтажёры

Кен Блэкуэлл

Ken Blackwell
Монтажёр

Операторы

Максим Александр

Maxime Alexandre
Оператор