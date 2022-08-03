Проклятие монахини (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, The Nun
Ужасы, Триллер92 мин18+
О фильме
С чего началась история легендарной хоррор-саги «Заклятие»? Фильм «Проклятие монахини» на Wink приоткроет завесу тайны о появлении злобного демона, преследующего семейство Уорренов.
История начинается в 1952 году в румынском аббатстве. Неизвестная сила нападает на двух монахинь, в результате чего обе лишаются жизни. Ватикан направляет в аббатство священника и молодую послушницу для расследования инцидента. Те опрашивают единственного свидетеля и приступают к изучению монастыря. Кажется, это место скрывает гораздо больше тайн, чем надеялись открыть священнослужители…
Какая правда всплывет в ходе расследования? Что скрывают своды Сент-Карта? Смотрите фильм «Проклятье монахини» на Wink.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Актёр
Демиан
Бичир
- Актриса
Таисса
Фармига
- Актёр
Йонас
Блоке
- Актриса
Ингрид
Бису
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Вера
Фармига
- Актриса
Лили
Тейлор
- ШХАктриса
Шарлотта
Хоуп
- СТАктриса
Сандра
Телес
- ГДСценарист
Гари
Доберман
- Сценарист
Джеймс
Ван
- КБПродюсер
Кристиан
Бостанеску
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ГДПродюсер
Гари
Доберман
- АТАктёр дубляжа
Александр
Тараньжин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- МАОператор
Максим
Александр