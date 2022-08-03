Проклятие монахини (фильм, 2018) смотреть онлайн

С чего началась история легендарной хоррор-саги «Заклятие»? Фильм «Проклятие монахини» на Wink приоткроет завесу тайны о появлении злобного демона, преследующего семейство Уорренов.



История начинается в 1952 году в румынском аббатстве. Неизвестная сила нападает на двух монахинь, в результате чего обе лишаются жизни. Ватикан направляет в аббатство священника и молодую послушницу для расследования инцидента. Те опрашивают единственного свидетеля и приступают к изучению монастыря. Кажется, это место скрывает гораздо больше тайн, чем надеялись открыть священнослужители…



Какая правда всплывет в ходе расследования? Что скрывают своды Сент-Карта? Смотрите фильм «Проклятье монахини» на Wink.

