Проклятие крови (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Blood Craft
Ужасы, Триллер91 мин18+

О фильме

Две сестры, страдавшие в детстве от жестокого обращения своего садиста-отца, решают после его смерти прибегнуть к колдовству, для того чтобы вызвать его дух и отомстить.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
3.2 IMDb

