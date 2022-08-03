Проклятье (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фильм «Проклятье» 2012 года — мистический хоррор японского режиссера Цутому Ханабусы. Это современное продолжение истории о зловещем духе Садако, впервые появившемся в культовой ленте «Звонок».



После того, как несколько ее учеников погибают при загадочных обстоятельствах, молодая учительница Аканэ Аюкава решает разобраться в произошедшем. По слухам, подростки умирают после просмотра некоего видео в интернете. Вместе со своим бойфрендом, Таканори Андо, девушка выясняет, что погибшие стали жертвой проклятия Садако. Оказалось, что зло не умерло, а лишь адаптировалось к новым технологиям.



Ханабуса переносит знакомый мотив «видеокассеты смерти» в цифровую эпоху, превращая интернет в инструмент потусторонней силы. Традиционная японская мистика сочетается здесь с темой виртуальной зависимости и страха перед всемирной сетью. Если вы жаждете узнать, как продолжилась история безумной Садако, пришло время смотреть фильм «Проклятье».

