Проклятье (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Проклятье» 2012 года — мистический хоррор японского режиссера Цутому Ханабусы. Это современное продолжение истории о зловещем духе Садако, впервые появившемся в культовой ленте «Звонок».
После того, как несколько ее учеников погибают при загадочных обстоятельствах, молодая учительница Аканэ Аюкава решает разобраться в произошедшем. По слухам, подростки умирают после просмотра некоего видео в интернете. Вместе со своим бойфрендом, Таканори Андо, девушка выясняет, что погибшие стали жертвой проклятия Садако. Оказалось, что зло не умерло, а лишь адаптировалось к новым технологиям.
Ханабуса переносит знакомый мотив «видеокассеты смерти» в цифровую эпоху, превращая интернет в инструмент потусторонней силы. Традиционная японская мистика сочетается здесь с темой виртуальной зависимости и страха перед всемирной сетью. Если вы жаждете узнать, как продолжилась история безумной Садако, пришло время смотреть фильм «Проклятье».
Рейтинг
- ЦХРежиссёр
Цутому
Ханабуса
- СИАктриса
Сатоми
Исихара
- КСАктёр
Кодзи
Сэто
- АХАктриса
Аи
Хасимото
- ЦТАктёр
Цутому
Такахаси
- ССАктёр
Сёта
Сомэтани
- ХТАктриса
Хикари
Такара
- ЮЯАктёр
Юсукэ
Ямамото
- РТАктёр
Рёусэи
Таяма
- ЁКАктриса
Ёко
Кита
- ЮТАктриса
Юна
Таира
- ЦХСценарист
Цутому
Ханабуса
- КССценарист
Кодзи
Судзуки
- СИПродюсер
Синъитиро
Иноуэ
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- НБАктриса дубляжа
Надежда
Бережная
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ЯХХудожник
Ясуаки
Харада
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи