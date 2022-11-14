Проклятье Лауры. Завещание
Wink
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Проклятье Лауры. Завещание
6.32020, The Call
Ужасы93 мин18+

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Проклятье Лауры. Завещание (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Октябрь 1987 года. Крис, новенький в школе, знакомится с группой подростков, которые на протяжении нескольких лет достают пожилую женщину Эдит. Ребята уверены, что она — ведьма, и именно она виновата в исчезновении Лауры, младшей сестры их подруги. Но вскоре Эдит кончает с собой и, как выясняется, оставляет им 100 тысяч долларов, но с одним условием: деньги получит тот, кто позвонит ей на положенный в гроб телефон и продержится на линии одну минуту.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятье Лауры. Завещание»