Проклятье Лауры. Завещание (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Октябрь 1987 года. Крис, новенький в школе, знакомится с группой подростков, которые на протяжении нескольких лет достают пожилую женщину Эдит. Ребята уверены, что она — ведьма, и именно она виновата в исчезновении Лауры, младшей сестры их подруги. Но вскоре Эдит кончает с собой и, как выясняется, оставляет им 100 тысяч долларов, но с одним условием: деньги получит тот, кто позвонит ей на положенный в гроб телефон и продержится на линии одну минуту.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ТВРежиссёр
Тимоти
Вудворд мл.
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- Актёр
Тобин
Белл
- ЧРАктёр
Честер
Рашинг
- ЭСАктриса
Эрин
Сандерс
- СМАктёр
Слоун
Морган Сигел
- ДЛАктёр
Джудд
Лорманд
- РДАктёр
Рэнди
Дж. Гудвин
- БЭАктриса
Бруклин
Энн Миллер
- ЛКАктриса
Леа
Контрерас
- ПССценарист
Патрик
Стиббс
- РДПродюсер
Рэнди
Дж. Гудвин
- ЗХПродюсер
Зебулун
Хьюлинг
- ДРПродюсер
Джеффри
Реддик
- ПСПродюсер
Патрик
Стиббс
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тимохин
- УДМонтажёр
Уэйн
Дж. Лью