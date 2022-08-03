Проект: Время назад
Wink
Фильмы
Проект: Время назад
5.82020, The Desert Project
Фантастика, Комедия90 мин18+

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Проект: Время назад (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мечтающая о карьере в Голливуде девушка Ида решает поступить в киношколу вопреки недовольству родителей. Чтобы снять фильм на творческий конкурс, она отправляется с друзьями в живописную пустыню. Там с молодыми кинематографистами происходит необъяснимое: внезапная световая вспышка переносит их во времена, когда они еще даже не появились на свет.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проект: Время назад»