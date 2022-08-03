Проект: Время назад (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мечтающая о карьере в Голливуде девушка Ида решает поступить в киношколу вопреки недовольству родителей. Чтобы снять фильм на творческий конкурс, она отправляется с друзьями в живописную пустыню. Там с молодыми кинематографистами происходит необъяснимое: внезапная световая вспышка переносит их во времена, когда они еще даже не появились на свет.

