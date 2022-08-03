5.82020, The Desert Project
Фантастика, Комедия90 мин18+
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Проект: Время назад (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мечтающая о карьере в Голливуде девушка Ида решает поступить в киношколу вопреки недовольству родителей. Чтобы снять фильм на творческий конкурс, она отправляется с друзьями в живописную пустыню. Там с молодыми кинематографистами происходит необъяснимое: внезапная световая вспышка переносит их во времена, когда они еще даже не появились на свет.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ИТРежиссёр
Илья
Танк Шилов
- ИТАктёр
Илья
Танк Шилов
- ННАктриса
Наоми
Наварре
- ЭСАктриса
Эштон
Солецки
- ГБАктёр
Гарретт
Боттс
- МЙАктриса
Мелис
Йорук
- АСАктёр
Адам
С. Ливли
- ТМАктёр
Тревор
Маклерой
- ККАктёр
Кайл
Колтон
- ИСАктриса
Ильва
Сесилия Вэрн
- РОАктёр
Роберт
Олсен
- ИТСценарист
Илья
Танк Шилов
- ИТПродюсер
Илья
Танк Шилов
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИТМонтажёр
Илья
Танк Шилов
- ЯКОператор
Ян
Кристиан Утно