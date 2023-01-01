Проект «А» (в переводе Гоблина) (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, «A» gai waak
Боевики, Комедии93 мин18+
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Сюжет
Сержант Ма Ю Лун работает в гонконгской береговой охране, стремясь положить конец преступлениям пиратов, терроризирующих близлежащие воды. Преступникам удается подорвать большую часть флота береговой охраны, которую вскоре распускают. Ее члены, в том числе и Ма Ю Лун, вынуждены присоединиться к полиции Гонконга, с которой у них идет давнее противостояние. Один из самых главных фильмов в карьере Джеки Чана — в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джеки
Чан
- СХРежиссёр
Саммо
Хун
- Актёр
Джеки
Чан
- СХАктёр
Саммо
Хун
- ЮБАктёр
Юэнь
Бяо
- ДВАктёр
Дик
Вэй
- МАктёр
Марс
- ВВАктриса
Винни
Вонг
- ТБАктёр
Тай
Бо
- НЛАктёр
Нг
Лонг Чунг
- ЛХАктёр
Ли
Хой-Сан
- КХАктёр
Кван
Хой-Сан
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- РЧПродюсер
Рэймонд
Чоу
- ЭТПродюсер
Эдвард
Тан
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай