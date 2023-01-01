Проект «А» (в переводе Гоблина)
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Проект «А» (в переводе Гоблина)

Проект «А» (в переводе Гоблина) (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, «A» gai waak
Боевики, Комедии93 мин18+

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Сюжет

Сержант Ма Ю Лун работает в гонконгской береговой охране, стремясь положить конец преступлениям пиратов, терроризирующих близлежащие воды. Преступникам удается подорвать большую часть флота береговой охраны, которую вскоре распускают. Ее члены, в том числе и Ма Ю Лун, вынуждены присоединиться к полиции Гонконга, с которой у них идет давнее противостояние. Один из самых главных фильмов в карьере Джеки Чана — в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb