Проект «А» (в переводе Гоблина) (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Сержант Ма Ю Лун работает в гонконгской береговой охране, стремясь положить конец преступлениям пиратов, терроризирующих близлежащие воды. Преступникам удается подорвать большую часть флота береговой охраны, которую вскоре распускают. Ее члены, в том числе и Ма Ю Лун, вынуждены присоединиться к полиции Гонконга, с которой у них идет давнее противостояние. Один из самых главных фильмов в карьере Джеки Чана — в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова.



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