Проект А - 2 (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В продолжении знаменитого комедийного экшна с Джеки Чаном у Дракона Ма появляются новые враги, а старые клянутся ему отомстить. Коррумпированный инспектор Чан стал самым могущественным офицером Гонконга, инсценировав несколько крупных арестов. Подвох в том, что преступники и мафиози, котор�ых он ловит — его сообщники. Британская администрация подозревает Чана в преступлениях, но не может собрать существенных доказательств. Тут в дело вступает бесстрашный Ма Юлун, которого назначают в один из округов. Сможет ли он противостоять продавшимся коллегам, расскажет фильм «Проект А - 2» (1987), который можно смотреть в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- РКАктриса
Розамунд
Кван
- Актриса
Карина
Лау
- ДЛАктёр
Дэвид
Лам
- БТАктёр
Билл
Тун
- РЛАктёр
Рэй
Лю
- РКАктриса
Реджина
Кент
- ЧЧАктёр
Чарли
Чань
- КХАктёр
Кенни
Хо
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЮТСценарист
Ю
Тинг
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лам
- ЭТПродюсер
Эдвард
Тан
- РЛХудожник
Рэй
Лам
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай