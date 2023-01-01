Проект А - 2 (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В продолжении знаменитого комедийного экшна с Джеки Чаном у Дракона Ма появляются новые враги, а старые клянутся ему отомстить. Коррумпированный инспектор Чан стал самым могущественным офицером Гонконга, инсценировав несколько крупных арестов. Подвох в том, что преступники и мафиози, котор�ых он ловит — его сообщники. Британская администрация подозревает Чана в преступлениях, но не может собрать существенных доказательств. Тут в дело вступает бесстрашный Ма Юлун, которого назначают в один из округов. Сможет ли он противостоять продавшимся коллегам, расскажет фильм «Проект А - 2» (1987), который можно смотреть в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.



Проект А - 2 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.