Проект А - 2
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Проект А - 2

Проект А - 2 (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

9.51987, «A» gai wak 2
Боевики, Комедии101 мин12+

Сюжет

В продолжении знаменитого комедийного экшна с Джеки Чаном у Дракона Ма появляются новые враги, а старые клянутся ему отомстить. Коррумпированный инспектор Чан стал самым могущественным офицером Гонконга, инсценировав несколько крупных арестов. Подвох в том, что преступники и мафиози, которых он ловит — его сообщники. Британская администрация подозревает Чана в преступлениях, но не может собрать существенных доказательств. Тут в дело вступает бесстрашный Ма Юлун, которого назначают в один из округов. Сможет ли он противостоять продавшимся коллегам, расскажет фильм «Проект А - 2» (1987), который можно смотреть в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb