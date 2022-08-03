Продюсеры
Продюсеры (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Producers
Мюзикл, Комедия128 мин18+

О фильме

Нью-Йорк, 1959 год. Театральный продюсер Макс Бялысток, чье имя всего несколько лет назад гремело по всему миру и являлось синонимом успеха, погряз в неудачах и провалах, которые следуют один за другим.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Продюсеры»