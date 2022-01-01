Прочь из этого дома (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Психологический хоррор о семейной паре из Ганы, которая приезжает на отдых в Лос-Анджелес и встречается с паранормальными явлениями.
Абена и Кваме решают провести время в солнечном Лос-Анджелесе, чтобы оправиться после смерти дочери. Кваме пытается поддерживать жену, но она все больше погружается в себя. Минималистичная обстановка в доме, где они останавливаются, только усложняет и без того напряженную обстановку в семье. Абена видит странные образы в картинах, слышит голоса и необычные звуки, но не находит поддержки у Кваме, который считает, что ей пора отпустить прошлое. Кажется, что недопонимание между супругами может привести к катастрофе.
Удастся ли героям избежать непоправимого, вы узнаете из хоррора «Прочь из этого дома» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Прочь из этого дома смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Гарри
Оуэнс
- ЗИАктриса
Зефани
Идоко
- ББАктёр
Бамбаджан
Бамба
- ЛМАктриса
Либби
Манро
- БСАктёр
Бенедикт
Себастьян
- ХКАктриса
Хлоя
Каро
- РХАктриса
Роджон
Х�ошнам
- БКАктёр
Бен
Кейбл
- МПАктёр
Мэттью
Пи Камачо
- ДДАктёр
Джордж
Джастис
- ГОСценарист
Гарри
Оуэнс
- ББПродюсер
Бамбаджан
Бамба
- ФОПродюсер
Фрэнсис
Онелум
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ДООператор
Джон
Онор