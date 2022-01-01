Прочь из этого дома (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Психологический хоррор о семейной паре из Ганы, которая приезжает на отдых в Лос-Анджелес и встречается с паранормальными явлениями.



Абена и Кваме решают провести время в солнечном Лос-Анджелесе, чтобы оправиться после смерти дочери. Кваме пытается поддерживать жену, но она все больше погружается в себя. Минималистичная обстановка в доме, где они останавливаются, только усложняет и без того напряженную обстановку в семье. Абена видит странные образы в картинах, слышит голоса и необычные звуки, но не находит поддержки у Кваме, который считает, что ей пора отпустить прошлое. Кажется, что недопонимание между супругами может привести к катастрофе.



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