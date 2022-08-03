Призраки (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
6.32018, The Haunted
Ужасы, Детектив72 мин18+
О фильме
Эмили принимает предложение подработать ночной сиделкой у лежачего пациента. Оставшись в большом доме, удалeнном от города, она быстро понимает, почему никто больше не соглашался на эту работу.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Холройд
- Актриса
Софи
Стивенс
- Актриса
Керсти
Стил
- НБАктёр
Ник
Байли
- МДАктриса
Мэгги
Дэниелс
- ВДАктриса
Вирджиния
Денэм
- СДАктёр
Стефен
Дёрфлер
- РМАктёр
Рэй
Макаллан
- ДХСценарист
Дэвид
Холройд
- КМПродюсер
Криспин
Мэнсон
- ОФАктриса дубляжа
Ольга
Федорова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МХОператор
Майк
Ходдер
- ОПКомпозитор
Оливер
Патрис Ведер