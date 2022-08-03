Призраки
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Призраки

Призраки (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

6.32018, The Haunted
Ужасы, Детектив72 мин18+

О фильме

Эмили принимает предложение подработать ночной сиделкой у лежачего пациента. Оставшись в большом доме, удалeнном от города, она быстро понимает, почему никто больше не соглашался на эту работу.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки»