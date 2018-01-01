Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки»

Режиссёры

Дэвид Холройд

David Holroyd
Режиссёр

Актёры

Софи Стивенс

Sophie Stevens
АктрисаEmily
Керсти Стил

Kirstie Steele
АктрисаGhost
Ник Байли

Nick Bayly
АктёрArthur
Мэгги Дэниелс

Maggie Daniels
АктрисаMary
Вирджиния Денэм

Virginia Denham
АктрисаMum
Стефен Дёрфлер

Stephen Doerfler
АктёрNews Reporter
Рэй Макаллан

Ray MacAllan
АктёрPaul

Сценаристы

Дэвид Холройд

David Holroyd
Сценарист

Продюсеры

Криспин Мэнсон

Crispin Manson
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Федорова

Актриса дубляжа
Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Юлия Зоркина

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа

Операторы

Майк Ходдер

Mike Hodder
Оператор

Композиторы

Оливер Патрис Ведер

Oliver Patrice Weder
Композитор